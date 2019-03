'Si Faitelson fuera tu representante, te podría haber llevado a Real Madrid’, contesta Almeyda a Hugo Sánchez

Ciudad de México.- En entrevista con Futbol Picante, Hugo Sánchez intentó bromear con Matías Almeyda, pero el técnico de San José Earthquakes “se la volteó”, incluyendo en la conversación a David Faitelson.

Sánchez aseguró que si Chivas pierde por goleada ante América en uno de los Clásicos de esta semana, la directiva del Rebaño Sagrado buscaría a un nuevo entrenador, por lo que señaló que el “promotor” de Almeyda, David Faitelson le estaba dando la oportunidad para que regrese a México.

¿Representante? No tengo representante, y por ahí, si David fuera tu representante, te podría haber llevado a Real Madrid”, le respondió.

Sánchez se rió y aclaró que le dijo promotor, no representante, aclarando que el promotor es el que lo promueve y representante es aquella persona que está cuando el interesado no puede acudir.

Almeyda se pone serio y aclara que respetará contrato con San José

Después de la broma, Hugo Sánchez dijo que ve a Almeyda con ganas de volver a México y cree que está haciendo la misma estrategia que Zidane, de haberse ido del equipo, para que “lo valoren”, pero Almeyda aseguró que le molesta un poco el comentario, pero responde.

Si yo me dejara llevar por lo que dices, me molesta un poco y si fuese mi promotor David, los primeros programas, me promocionaba mal”, dijo.