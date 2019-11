‘Sí molesta que me llames ma…’, Canelo se ‘enfrenta’ a Faitelson cara a cara

CDMX.- No más respuestas en redes sociales, ‘Canelo’ Álvarez se ‘enfrenta’ a David Faitelson cara a cara en el programa ESPN Knock Out, revelando un avance del programa, en el que el boxeador mexicano le responde al comentarista que sí le molesta que lo llame ‘ma…’.

En su intervención, ‘Canelo’ Álvarez criticó que siempre han visto el lado negativo en su carrera y no han sido imparciales con él.

El boxeador defendió su persona, señalando que siempre ha sido serio y ha escuchado cuando Faitelson lo ha llamado ‘ma…’, pero él resaltó que con los fans siempre se ha tomado fotos y ha dado autógrafos.

Por su parte, el comentarista David Faitelson ofreció una disculpa por haber dicho a ‘Canelo’ Álvarez que tenía ‘miedo’, pero Canelo respondió que le contestó por aquella vez que le dijo era ‘ma…’.

Espero que sí te dije que eras ‘ma…’ no te moleste”, le dijo Faitelson. “Claro (que molesta) porque no me conoces. Tú lo ves desde afuera. No puedes decir eso si no conoces a una persona”, contestó Canelo Álvarez.