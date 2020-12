‘Si no me toman en cuenta, prefiero irme’, dice Caraglio; su agente pide más minutos en Cruz Azul

CDMX.- Tras la humillante eliminación ante Pumas, siguen los problemas en Cruz Azul; ahora Milton Caraglio expresó su molestia por no tener minutos en el equipo, asegurando que prefiere irse, a estar sentado en el banquillo y no jugar.

En entrevista y en declaraciones tomadas por Olga Hirata, Milton Caraglio aseguró que tanto Cruz Azul como los jugadores confiaron él, pero el técnico Robert Dante Siboldi no le tiene confianza.

A pesar de haber sido subcampeón de goleo (Clausura 2019 - 11 goles) y haber logrado tres títulos (Siboldi no me tiene confianza). Si no soy tomado en cuenta, prefiero irme, porque a mí, cobrar y estar sentado no me interesa”, declaró Caraglio.

El delantero aseguró que a él le gusta jugar, ganar y correr los riesgos que implica jugar futbol, señalando que lo de él no verlo desde afuera.

En Guard1anes 2020, Milton Caraglio solo jugó 333 minutos en diez partidos, de los cuales inició en tres como titular.

“A mi me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol”. “Mirarlo desde afuera no es lo mio”. (2/2) Milton Caraglio @Caragliom9 #CruzAzul �� pic.twitter.com/WydFmN9jmf

Entrevistado por ESPN, Cristian Le Bihan, representante de Milton Caraglio, aseguró que el jugador realmente quiere más minutos y reiteró que Siboldi no confía en el delantero, como lo hizo Cruz Azul.

Milton quiere jugar y si sigue Siboldi, y evidentemente no está dentro del proyecto deportivo del técnico, Caraglio, así como que quedarse para no jugar, no, no quiere seguir así… Para quedarse sentado y mirando, no está para eso, no pide eso; él quiere jugar”, declaró.