'Si califico a liguilla, te vas de programa', apuesta 'Turco' con Alex Blanco

Monterrey, Nuevo León.- Antonio ‘Turco’ Mohamed fue entrevistado en “La Última Palabra” de Fox Sports y fue criticado por Alex Blanco, con quien “apostó” que si califica a liguilla con Rayados y hace un buen Mundial de Clubes, el comentarista renuncia al programa.

Alex Blanco señaló que, previo a su salida de Rayados en 2018, Mohamed perdió una final de Liga Mx ante Tigres, en el Apertura 2017 y aseguró que el ‘Turco’ no calificaría a la liguilla con el equipo, debido al tiempo.

Si a mí me va mal en el Mundial de Clubes y no clasifico, me voy”, declaró Mohamed y después puso la apuesta en la mesa. “Si yo clasificó y hago un buen Mundial de Clubes, vos no trabajás más acá”, declaró.