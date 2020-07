‘Siboldi, te veo afuera’, le dice Pizarro; ‘No me voy a quedar callado’, señala técnico

CDMX.- Terminó caliente la semifinal entre Cruz Azul y Tigres en la Copa GNP por México e incluso, el jugador Guido Pizarro buscó enfrentar al técnico Robert Dante Siboldi, pero, ¿por qué se dio la pelea?

El partido finalizó empatado a un gol, con anotaciones de Luis Quiñones por Tigres e Igor Lichnovsky por Cruz Azul, por lo que llegaron los penales, en los que el portero Nahuel Guzmán comenzó a gritar a los jugadores de la Máquina y comenzó la molestia del técnico Robert Dante Siboldi, quien le pidió al arquero quedarse callado.

Ante esto, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti pidió a Siboldi no meterse con los jugadores y cuando finalizó el encuentro, Guido Pizarro buscó enfrentarlo.

Guido Pizarro fue separado por ‘Tuca’ Ferretti, quien le pidió ir al vestidor, y también por el jugador de Cruz Azul, Milton Caraglio.

En otro video, subido por Omar Villarreal, se puede ver que Pizarro volvió a la cancha, al lado de Gignac, pero Ferretti no se separó de él y le pidió “largarse al vestidor”.

En otro video, subido por Zaritzi Sosa, también se puede ver el inicio del enfrentamiento, en el que se ve que Robert Dante Siboldi negó el saludo a Nahuel Guzmán, se hizo de palabras y comenzó la pelea con Pizarro.

En entrevista para TUDN, Roberto Dante Siboldi aseguró que tuvieron un partido parejo ante Tigres, calificando al rival como difícil, destacando a ‘Tuca’ Ferretti, y señalando que tuvo un altercado con Guido Pizarro.

Son cosas que pasan en la cancha, no pasa nada. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Simplemente fue un intercambio de palabras. Simplemente es futbol”, declaró.