"Siempre he sido explosivo es mi esencia y no va a cambiar": 'Piojo' Herrera

CDMX.- Ha sido expulsado en más de 60 ocasiones ya sea como jugador o técnico, siendo uno de los personajes más peculiares en el futbol mexicano. Miguel 'Piojo' Herrera se ha caracterizado por no dudar en dejar todo su temperamento en la cancha, sello que seguirá presumiendo en todo momento.

Luego de ser destituido por el América, el 'Piojo' ha regalado diversas entrevistas, una de ellas a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, quien recordó prácticamente todas las etapas que Herrera ha tenido en su vida.

Desde su más reciente salida de Coapa, misma que mencionó no aceptar ya que en su momento fue notificado vía 'zoom', o su pleito con el narrador de TV Azteca Christian Martinoli, el 'Piojo' dejó en claro que toda su vida ha sido explosivo y continuará siéndolo.

"Molestaban a mis hermanas y yo era el que me iba a agarrar a catorrazos, siempre fui muy pelionero, me encantaba darme golpes con todo mundo y ahi empiezas a formar el carácter, soy explosivo si pero trato de mejorar cada día, pero si uno borra su esencia deja de ser lo que uno es".

Recordó el problema que tuvo con Martinoli en 2014, situación que le costó el puesto de la Selección Nacional: "No fue tanto con Mishelle(su hija), fue por mi porque ya venía siendo una situación donde no teníamos una buena relación, pero él empezó a atacar a mi hija y a mi familia, entonces yo muchas veces por varios conductos incluso por Luis García le dije crítica mi chamba y no a mi familia", dijo.

Finalmente mencionó: "Yo nunca he dicho que quiero vida privada porque yo siempre luche por ser público, yo estoy en desacuerdo con los que dicen "respeten mi vida privada" si tienes vida pública no puedes tener vida privada porque lo público todos lo ven y lo que todos quieren saber es lo que no se puede ver", señal´.

Herrera aceptó que hasta el momento ha tenido ofertas de Arabia y de China para poder jugar en alguna de esas ligas, pero espera que llegue alguna otra propuesta del futbol mexicano o europeo.

