Siguen problemas en LBM; Acapulco FC no se presentará a partido

Acapulco, Guerrero.- Mediante un comunicado, firmado por jugadores y cuerpo técnico de Acapulco FC, se detalló que, debido a una “serie de acontecimientos” que no representan los valores del equipo, no se presentarán al siguiente partido de Liga de Balompié Mexicano.

En el comunicado, Acapulco FC detalló que, desde que inició el proyecto en Liga de Balompié Mexicano hubo confianza y lealtad con los que integran el plantel, pero llegó un adeudo de sueldos, que comenzó desde el pasado 15 de agosto de este año y la directiva se comprometió a liquidar los adeudos en un periodo de un mes.

Después de llegar a la fecha pactada, han sucedido una serie de acontecimientos que no representan los valores de una institución que ustedes pudieran merecer, por lo que cual no pretendemos formar parte de ellos y no prestarnos a malinterpretaciones”, escribieron.