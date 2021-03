Solari feliz con sus delanteros

Santiago Solari, técnico del América,esta feliz con los tres delanteros con los que cuenta.

El técnico ha alternado en la ofensiva que conformán Roger Martínez, Henry Martín y Federico Viñas.

Parecía que Henry era el titular indiscutible, pero ante Xolos utilizó como punta al colombiano Roger, quien en lo táctico fue clave para moverse al espacio y retener el balón en esos trazos largos con los cuales las Águilas esquivar la presión del rival.

"A mí me convencen los tres, no es que no me convenza ninguno, me convencen los tres", dijo el timonel azulcrema.