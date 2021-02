Super Bowl 2021: ‘¡Estás tonto!’, le dice Emilio León a José Pablo Coello en Fox Sports

Tampa Bay, Florida.- Tras el partido de Super Bowl 2021, que ganó Bucaneros de Tampa Bay a Chiefs de Kansas City, los analistas Emilio León y José Pablo Coello discutieron, y el primero llamó tonto al segundo.

Mientras platicaban sobre el enfrentamiento, disputado en el estadio Raymond James, José Pablo Coello aseguró que Emilio León tenía un criterio corto al analizar las decisiones de los referees.

¡Estás tonto! Te lo digo así, ¡estás tonto! Porque no has escuchado absolutamente nada, no has puesto atención de nada. Te lo estoy diciendo, la primera mitad es una cosa y la segunda mitad es una historia”, declaró León a Coello.