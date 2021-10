CDMX.- Christian Martinoli estuvo a punto de renunciar de TV Azteca y también contó que tuvo una experiencia con ‘aquellos’, refiriéndose a dos cronistas de Televisa.

La primera experiencia de Christian Martinoli en TV Azteca fue para el programa ‘El Club’ con Sandra Chahín, donde entrevistó a Miguel Herrera, entonces jugador de Toros Neza, y en este, se dio una situación que no le gustó al cronista.

De acuerdo con Enrique Valdez y Juan Antonio Hernández, en un programa de ‘El Club’, Sandra Chahín echó harina a Christian Martinoli y el cronista se molestó, al grado de poner su renuncia.

Por su parte, Enrique Valdez contó que Martinoli puso la renuncia, pero el productor lo cuestionó, y el narrador aseguró que él iba a conducir.

En 1998, Christian Martinoli llegó a TV Azteca, siendo su primera experiencia en ‘El Club’.

Christian Martinoli dio a conocer que llegó a trabajar con Enrique ‘Perro’ Bermúdez y el ‘Doctor’ Alfonso Morales para un programa de radio, en el que estuvo por un mes. El cronista cuenta que el ‘Doctor’ Morales se molestó con él por una nota y el comentarista detalló que el productor le corrigió una nota, pero hizo muchos cambios.

Traje mi nota, el productor cambió el 79 mil por ciento de la nota, grabé lo que me dijo el productor y el ‘Doctor’ Morales me mentó la madre. Entonces, yo traje la hoja rayada del productor y mi hoja original, y le dije: ‘usted me dirá, el culpable es aquel’. Lo que me dijo el ‘Doctor’: ‘Eres un insolente’, ‘Nunca vas a llegar a nada’, me empezó a insultar, me aventó las hojas en la cara enfrente de todos. Agarré mis hojas y me fui. Fue la única experiencia trabajando con ‘aquellos’”, contó Martinoli.