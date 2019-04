'Tengo ganas de jugar una 'cascarita' con equipo europeo', dice Ambriz

León, Guanajuato.- El técnico de Club León, Ignacio Ambriz fue entrevistado por ESPN am, señalando que León puede competir y quiere que su equipo se “eche una cascarita” con algún equipo de Europa.

Ambriz destacó que tanto León, como otros equipos de la Liga Mx deben volver a la Copa Libertadores, para poder crecer.

Sobre el éxito que ha tenido con la Fiera, Ambriz destacó que ha sido porque se ha vuelto cercano con sus jugadores.

El técnico de León también destacó a Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección de Egipto, y con quien estuvo como técnico interino, cuando el 'Vasco' dirigía a Atlético de Madrid.

Al final he aprendido mucho y Javier Aguirre fue un gran maestro para mí. Antes era más cuadrado y no explicaba por qué no jugaban. Ahora soy cercano a ellos y les hablo”, declaró.