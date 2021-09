De conductora de ESPN a entrenadora en la Tercera División

La Tercera División del futbol mexicano se está convirtiendo tanto en un escaparate como en un campo de entrenamiento para las directoras técnicas, como muestra está el fichaje de Elizabeth Patiño que debutó este fin de semana como timonel de Guerreros de la Plata.

“Vengo de una familia de futbol, como, ceno y desayuno futbol”, aseguró Patiño, sobrina del exjugador y exentrenador de Pumas David Patiño, y quien antes de iniciar este nuevo reto, fungió como conductora en el programa Raza Deportiva, de ESPN.

Nacida en México, Elizabeth es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y también es parte del programa Raza Deportiva que dirige Rafael Ramos.

Cáiganle a descargar el podcast de @RazaESPN acá les dejo el link https://t.co/MptRygFkW0 y tmb estamos en Spotify https://t.co/9M9i9nzQBX ✌��⚽️ cante un poquito y la verdad no es lo mío ⚽️✌�� https://t.co/4RosWDL3vq pic.twitter.com/ZZXLmiSyin

La vida ha cambiado para Patiño, quien en estos últimos años también terminó la carrera de Directora Técnica y trabajó para hacerse de un lugar en los banquillos del futbol mexicano, los cuales se le abrieron en la Tercera División.

A principios de agosto, la también comunicadora fue anunciada como la nueva entrenadora del equipo Guerreros de la Plata, el cual, de acuerdo con ESPN, fue el refugio de Carlos ‘Gullit’ Peña antes de iniciar su aventura en América Central.

Es importante señalar que la entrenadora tricolor es la tercera mujer en dirigir a un equipo de esta división, pues tanto Ana Zavala como Gloria Stephanee Rangel, que fungió como entrenadora de Alebrijes de Oaxaca, ya labraron el camino para Patiño.

Zavala, de 25 años y exjugadora del Club León Femenil, está actualmente en el banquillo de Delfines de Abasolo.

“Estoy muy feliz, muy contenta porque valoran mi trabajo, sensibilizan esa parte de que soy mujer, igual los chicos, son amables, atentos, hay muchas cosas que cambian y con mi compañero Marco (Aurelio Ruiz) hacemos muy buena dupla porque hay cosas que yo no puedo gritarle a los muchachos o que no me atrevo todavía”.