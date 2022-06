Carlos González aún no firma con Toluca, Orbelín quiere seguir en Europa; dice Ambriz

CDMX.- En entrevista para Fox Sports Radio, Ignacio Ambriz contó que Carlos González aún no firma con Toluca y sobre Orbelín Pineda, el futbolista le expresó que quería seguir en el futbol europeo.

Hablando sobre los refuerzos que han llegado a Toluca, Fabián Estay le preguntó sobre Carlos González y Orbelín Pineda.

Mientras no está firmado, no te puedo decir que es de nosotros; eso debe quedar claro. No ha firmado, como siempre digo, hasta que el burro no esté bien amarrado, no podemos hablar de más”, dijo Ignacio Ambriz sobre Carlos González.