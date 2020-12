“Toluca aspira a ser campeón”, dice refuerzo Miguel Barbieri

Buenos Aires.- Toluca, uno de los clubes más ganadores de la historia del futbol mexicano con diez títulos de Liga, aspira a quebrar la racha de una década sin levantar la copa. Al menos así lo reveló el defensor argentino Miguel Barbieri, uno de refuerzos de la institución, en una entrevista exclusiva con Súper Deportivo.

¿Cómo te recibieron tus nuevos compañeros?

Realmente muy bien. Me encontré con gente muy humana, profesional y el personal del club me mostró alegría por mi llegada. Eso te da expectativas y ganas de demostrar por qué lo eligieron a uno. Gracias a Dios, ya me siento acoplado a la altura.

Toluca viene siendo uno de los equipos más goleados en los últimos torneos. ¿Es una presión o un desafío para vos?

Yo soy de mirar mucho fútbol y notaba que el equipo para ganar tenía que hacer dos o tres goles. Y eso no es lo ideal. Debemos conseguir esa solidez defensiva porque sabemos que en ataque tenemos muy buenos jugadores, a los que sólo debemos hacerles llegar la pelota. Yo lo considero como un desafío lograr eso y tanto el entrenador (Hernán Cristante) y los dirigentes han hecho hincapié en que es algo a mejorar. Claro que no depende sólo de los defensores, ya que es algo también colectivo.

¿Cuál es el objetivo a nivel grupal?

Por mi forma de ser, a mí me gusta ser prudente e ir con objetivos cortos. Pero la dirigencia nos ha marcado que se apunta a ser campeón. El entrenador estuvo muy cerca y comparte esa ilusión. La verdad que no nos asusta pensar en campeonar.

¿Qué balance personal hacés de tu paso por Xolos?

Creo que nuestro primer semestre fue muy bueno a pesar de que al principio no se nos dieron los resultados. Me parece que influyó mucho que varios de los refuerzos hayamos llegado con el torneo empezado. Así y todo, llegamos a una final de Copa y, si bien en el torneo no estábamos bien posicionados hasta que se suspendió el fútbol por la pandemia, veníamos levantando el nivel. Creo que el segundo semestre se desarmó el plantel, llegaron muchos chicos de Querétaro. Se notó que éramos un grupo joven que por falta de picardía no sabía aguantar los partidos. Más allá de todo lo que dije, fue positivo mi paso y por suerte se dio esto en Toluca.

Por último te pregunto qué te dejaron cada entrenador en Xolos: Gustavo Quinteros y Pablo Guede.

Gustavo es todo un señor, un tipo muy ubicado, trabajador, serio y que tenía un don de generar buen ánimo para los titulares y suplentes. Cuando llegó Guede, se notó un cambio brusco porque él era muy intenso, de exigir al jugador en cada práctica, presionando y gesticulando mucho. Fueron dos polos opuestos con muchas capacidades.

Se habló mucho de que las formas de Guede molestaban en el vestidor. ¿Hubo algo de cierto?

Cada uno tiene sus formas. Se puede coincidir o no con ellas. Yo no soy quién para reprocharle nada, teníamos una relación técnico-jugador.