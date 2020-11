Boy asegura que ‘Chofis’ está para el 'Tri'; ‘Gastaron 35 mdd y siguen igual’, dice de Chivas

CDMX.- En entrevista para Futbol Picante, el técnico de Mazatlán FC, Tomás Boy, habló sobre Javier ‘Chofis’ López, asegurando que el jugador está para la Selección Mexicana y también lanzó la crítica al equipo que dirigió, Chivas, señalando que han gastado 35 millones de dólares y siguen igual.

En la plática con Heriberto Murrieta, José Ramón Fernández, David Faitelson, José Luis Sánchez Solá y Paco Gabriel de Anda, Tomás Boy defendió a Javier ‘Chofis’ López.

Boy también señaló que a ‘Chofis’ se le ha exigido demasiado, mencionando que cuando inició su carrera, el futbolista hizo una jugada “de diez puntos” y cuando volvió a jugar, la gente le exigía esa calidad y al no cumplir, comenzaron a reclamarle.

En su momento, Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, también aseguró que ‘Chofis’ estaba para la Selección Mexicana de Futbol, si el jugador se lo propone.

En los pasados días, López fue expulsado de Chivas, junto con Dieter Villalpando, José Juan Vázquez y Alexis Peña, debido a un problema extracancha, en el que Villalpando fue acusado de violación y la ‘Chofis’ estuvo presente en la fiesta donde sucedió el presunto crimen.

Hablando de su exequipo, Tomás Boy aseguró que le dolió salir de Chivas, pero criticó que han hecho fuerte inversión y siguen igual.

Cuestionado por David Faitelson sobre si le dolió irse de Chivas, Boy aceptó que sí.

Claro que me dolió muchísimo, porque no entendí la situación, eso es todo. Los dueños tienen derecho de hacer lo que quieran. Pienso que cada quien tiene su manera de manejar a sus equipos. Es muy interesante, no veo mejoría; yo no les hice gastar dinero a la directiva, me fui yo y gastaron 35 millones de dólares o 40 y el equipo sigue igual”, dijo Boy.