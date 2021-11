Celaya.- Los Toros del Celaya siguen motivados, saben que cerrar el torneo fuerte es importante para seguir con su paso en busca del título.

Fernando González, mediocampista de los Toros, aseguró que él y sus compañeros están motivados para el cierre, y saben que pueden ir por más, quieren los cuartos de final directos.

González Delfín expresó que estar dentro de la siguiente ronda del torneo, es motivante, pero no quieren depender de nadie y buscarán la mejor posición.

Sobre el rival en turno, Tapatío, sabe que será complicado, como todos los equipos de la división, pero dijo que Celaya tiene fijado en su mente el título y van por los tres puntos a Guadalajara.

Sabemos que es un rival difícil, lo venimos trabajando, sabemos que nos jugaran a morir, es un plus para motivarnos, y conseguir los tres puntos para despegar y legar a esos lugares que buscamos”, aseguró.

Sobre su rendimiento personal, aseguró estar motivado por la continuidad que se le ha dado y mostrará que quiere ir por más con Celaya.

Me he sentido bien los últimos partidos, tener regularidad me sirve a mi y al equipo para tener un mejor rendimiento en la cancha y estoy feliz de seguir teniendo participación”, dijo.