‘Tus palabras me dieron aliento’, agradece ‘Chucky’ a ‘Doctor’ García

CDMX.- Mediante su cuenta de Instagram, Hirving ‘Chucky’ Lozano se expresó por la actualidad con Napoli, equipo de la Serie A en el que no ha tenido mucha actividad y aseguró que las palabras de ‘Doctor’ Luis García, le dieron aliento.

En su publicación, ‘Chucky’ Lozano señaló que cuando una persona hace lo que ama, hay un esfuerzo que no ven las personas que no juegan futbol.

Encontré en tus palabras el reflejo casi exacto del costo de perseguir mi sueño. Me sorprendieron. Encontré respuesta a muchas interrogantes que me dan vueltas. Tus palabras me sobrepusieron, me dieron aliento”, señaló Lozano sobre el comentario de Luis García.