'Virus perforar intestino y páncreas’, André Marín habla sobre enfermedad que tuvo

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el comentarista de Fox Sports, André Marín, habló sobre el padecimiento que tuvo, señalando que el virus que tuvo, le pudo perforar el intestino y el páncreas, si no se hubiera atendido.

André Marín señaló que se enfermó por un virus, llamado Clostridium, que no recomienda a nadie tenerlo.

André Marín también confesó que estuvo internado en el hospital, pero fue “tratado de maravilla” y siguió con un tratamiento de medicamentos y suplementos alimenticios para poder recuperarse.

No sabes cómo te puede llegar. Me platicaban mis médicos, que (el virus) lo puedes tomar en los hielos de un restaurante, lo tomas y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo más fuerte”, declaró.