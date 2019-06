VIDEO: A ritmo de trap el Real Madrid lanzó su segundo jersey

España - Fue presentado el segundo uniforme del Real Madrid para la próxima temporada. El club merengue fue creativo y a ritmo de trap con la canción 'If You Create The Noise' interpretada por Denom, Anita Kuruba e Ikki lanzó la nueva indumentaria.

Apoyado de sus redes sociales se puede ver a jugadores como: Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vázquez y Karim Benzema apareciendo en el video que incluyó como locación el Santiago Bernabéu.

¿Qué caracteristicas presenta el jersey?

Predomina el color azul marino, con las tradicionales franjas doradas, como parte de las innovaciones en diseño el modelo presento líneas que cruzan horizontalmente, las cuales fueron inspiradas "en el ambiente que se genera en el estadio Santiago Bernabéu".

Todo indica que Marcelo continuará en el Real Madrid

Todos los aficionados merengues tenían la duda de que si el jugador brasileño Marcelo contionuaría o no con el Real Madrid. Pues al aparecer en el video todo indica que Zidane lo tiene contemplado para la próxima campaña.