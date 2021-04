Puebla, Puebla.- Mediante sus redes sociales, José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’ presumió que ya recibió la primera vacuna contra el COVID-19, señalando que “es una grandísima oportunidad”, por lo que pidió no desperdiciarla.

En entrevista para ‘Tribuna Deportes’, ‘El Chelís’ reconoció la organización en la aplicación de la vacuna en Puebla y señaló que no podrá tomar alcohol por 15 días, y en ese tiempo se puede presentar fiebre, mareo o vómito, pero es normal, por lo que debería tomar Paracetamol.

Una maravilla, ¡qué orden! No me lo imaginé. Todo perfectamente calculado. Esta es una grandísima oportunidad y el que no aproveche esto, verdaderamente que no contagie y no esté fastidiando. Esta es una grandísima para todos, aprovéchenla”, declaró ‘El Chelís’.