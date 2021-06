‘Ojalá se dé, pero tiene que haber interés de las dos partes’, dice Vidal sobre América

Brasil.- Tras el empate entre las selecciones de Chile y Argentina en Copa América, Arturo Vidal fue cuestionado sobre si puede llegar a Club América y el mediocampista aseguró que espera que se dé, pero debe haber interés de las dos partes.

Cuestionado para TUDN sobre la posibilidad de ir a Club América, Arturo Vidal aseguró que le gustaría llegar, pero no depende solo de él.

Siempre he dicho que me gusta México, me gusta el América, ojalá algún día se dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes”, declaró Vidal.