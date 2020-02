Xolos pierde ante FIFA y si no paga a ‘Chacho’ Coudet no podrá fichar

Buenos Aires, Argentina.- La FIFA condenó hoy a Xolos de Tijuana a pagarle a Eduardo Coudet cerca de medio millón de dólares por una deuda que existe con él y le advirtió que, en caso de no cancelar el adeudo en 30 días, se expone a una sanción de prohibición de fichajes para el próximo libro de pases.

Esta es el segundo fallo en contra de la institución por el mismo caso y, según la resolución a la cual tuvo acceso en exclusiva Súper Deportivo, los fronterizos deben abonarle al “Chacho” 285 mil de la moneda estadounidense, 200 mil de una multa y unos intereses cuyo monto resta definir.

Coudet, que en la actualidad entrena al Inter de Porto Alegre, llegó a Xolos a mediados de 2017 y fue echado en octubre porque el equipo ya se había quedado afuera de la Liguilla.

En su momento, Jorge Alberto Hank Insulza, presidente de Tijuana, contó su versión a este medio.

“Yo arreglé que íbamos a pagarle el resto de su contrato en dos cuotas, pero él me dijo que hasta marzo (de 2018) no iba a trabajar y por ende yo le dije que me parecía perfecto, que la segunda cuota, correspondiente a enero, febrero y marzo, si tenía club no íbamos a abonarla porque no corresponde doble pago”, comentó Jorge Hank.