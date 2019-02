'Ya me cansé': El mensaje de André-Pierre Gignac a quienes dudan de su lesión con Tigres

André-Pierre Gignas se cansó de escuchar rumores sobre su supuesta negativa a jugar en Centroamérica dentro de la Concachampions y este lunes salió a aclarar el tema.

El delantero de los Tigres utilizó sus redes sociales para revelar que sufre una lesión y que ésta le impidió jugar el partido de Ida de los Octavos de Final de la Concachampions ante el Saprissa, duelo que los Tigres perdieron por 1-0.

Las sospechas surgieron por la actividad de Gignac fuera del torneo internacional, pues el francés sí actuó días antes de la visita al Saprissa, incluso anotándole a Necaxa en la Jornada 7 de la Liga MX. Para colmo, días después del duelo de Concachampions, André volvió a la actividad y marcó el gol del triunfo por 1-0 sobre Atlas.

Ante esto, Gignac se desmarcó e incluso reveló que seguramente su técnico, Ricardo Tuca Ferretti, se molestará por sus declaraciones, pero cree necesario aclarar el tema.

"Ya me cansé... actualmente no puedo jugar dos partidos en una semana por no una molestia, ¡una lesión!', dice el francés, quien en los meses recientes sólo ha participado en los juegos de Liga MX y se ha ausentado de los de Copa.

Por lo pronto, Gignac celebra sus 100 goles en el fiutbol mexicano e incluso los Tigres venden camisetas para conmemorar esta marca.