¿Olvidó a Paola Rojas? 'Aquellas que estén preocupadas, no ronco', dice Zague

Guadalajara, Jalisco.- En el pasado video del Dr. García, Zague comentó que tuvo un problema con su tabique en la nariz, fue sometido a cirugía, pero dijo una frase que llamó la atención.

Señalando que la cirugía duró solamente un día, el comentarista de Azteca Deportes contó que está contento con su nariz, respira bien, pero tenía el tabique desviado y por esto tenía dificultad para respirar en las noches.

Martinoli lo cuestionó si esta operación fue de ayuda para el ronquido, pero Zague respondió que nunca ha tenido problema con ello.

No he tenido ese problema, no ronco. Para aquellas que estén preocupadas, no ronco”, dijo, causando la risa de Martinoli.