NGL es la app viral que permite hacer preguntas anónimas y contestarlas en las stories de Instagram, o también mandar mensajes de manera incognita, lo que ha causado un gran revuelo entre los usuarios de la popular red social.

Y aunque no es una aplicación de lanzamiento reciente, ha tomado fuerza en últimas fechas en las stories de Instagram. Esta app fue lanzada el 7 de noviembre de 2021 por DeepMoji, como una app dirigida a adolescentes y adultos jóvenes "que no tienen un espacio para compartir sus sentimientos sin el juicio de amigos o presiones sociales", describe NGL, siglas de Not Gonna Lie.

La app NGL Anonymus Q&A, permite hacer preguntas o mandar mensajes de manera anónima a través de las stories de Instagram, de esta manera ofrece a los usuarios la posibilidad de sentirse seguros al brindar sus opiniones sin ser juzgados, buscando que sea una opción entretenida de interctuar en los perfiles.

Creemos que el anonimato debería ser un lugar divertido pero seguro para expresar sus sentimientos y opiniones sin vergüenza", destacó NGL.

NGL te permite hacer preguntas de manera anónima en las stories de Instagram./Foto: Tomada de la red.

A través de esta app se obtiene un link para el usuario y se puede personalizar con emojis, imágenes o algunos elementos de texto, y compartir desde las historias o biografía del perfil.

Aquí te decimos cómo puedes descargarla para usarla en tus stories de Instagram, cuáles son los riesgos que puede presentar por su caracter anónimo y todo lo que necesitas saber sobre esta app viral.

¿Cómo descargar la app viral de preguntas anónimas en Instagram, NGL?

Para descargar NGL Anonymus Q&A, la app viral de preguntas anónimas para stories de Instagram, sigue estos pasos:

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Entra a Google Play Store o AppStore y haz click sobre la aplicación NGL

Una vez descargada la app en tu dispositivo, deberás ingresar tu perfil de Instagram y un correo electrónico

Esto te generará un link personalizado, que estará disponible para que lo puedas utilizar en cualquiera de tus stories de Instagram

Al crear tus stories con alguna foto o imagen, ve al icono de 'etiquetas' y elige la de 'enlace', ahí podrás pegar tu link de NGL y lo añades a tu historia. (Si deseas lo puedes personalizar con emojis, texto o stickers)

Una vez compartido tu link personalizado en alguna de tus stories, podrás consultar los mensajes y respuestas en el apartado de 'Inbox' en tu bandeja de entrada.

Tus followers podrán darle click a tu link para agregar una pregunta anónima, mensaje o comentario, idependientemente de que ellos cuenten o no con la app de NGL.

NGL Anonymus Q&A te ofrece entretenimiento para interactuar con los usuarios de Instagram./Foto: Tomada de la red.

¿Qué costo tiene la app NGL?

La app NGL no tiene costo, puede usarse de forma gratuita, sin embargo para quienes quieran tener algunos beneficios extra, ofrece una versión de pago en tres niveles de suscripción, lo que te brindará mayores opciones de personalización, así como conocer algunas 'pistas' sobre los usuarios que han respondido a tu link.

Los costos de suscripción van de los 45, 159 a 239 pesos mensuales, aunque según las experiencias de los usuarios, las pistas entregadas son poco precisas, pues solamente te darán datos de la ubicación de la persona o sobre qué modelo de dispositivo usó para interactuar en la aplicación.

También leer:OnlyFans: ¿Qué es y para qué sirve esta plataforma?



¿Cuáles son los riesgos de usar NGL en Instagram?

NGL a decir de sus creadores, busca ser un espacio seguro y eficaz de entretenimiento, donde de manera anónima y sin temor a ser juzgados se puedan compartir links personalizados para hacer preguntas o mandar mensajes.

No obstante, su caracter anónimo propicia que se pueda generar un espacio para el bullying, que los usuarios puedan recibir mensajes de odio, discriminación o racismo, se sufra acoso o intimidación.

Ante este escenario y la preocupación de los usuarios de la app, los creadores han informado que NGL utiliza un "aprendizaje profundo y algoritmos de coincidencia de patrones de caracteres basados en reglas para filtrar el lenguaje dañino y la intimidación o bullying".

Esto significa que brinda ciertas garantías a los usuarios por medio de algoritmos de Inteligencia Artificial.

Esta IA de clase mundial tiene como objetivo filtrar los mensajes con lenguaje inapropiado y analizar el significado semántico de los emojis, buscando su uso contextual para entender la conversación.

Sin embargo, en redes sociales los usuarios han expuesto que aún con estas medidas ofrecidas por la aplicación se han recibido mensajes de odio o discriminación.

Para contrarrestar esta situación puedes usar el botón que aparece en la bandeja de entrada para reportar algún mensaje inapropiado, y eso automáticamente bloqueará al usuario para evitar que vuelva a interactuar en tu link.

La aplicación para Instagram es fácil de descargar y no tiene costo./Foto: Tomada de la red.

Y cabe señalar que al igual que algunas otras aplicaciones de redes sociales, al registrarte y descargar la app NGL permites que su política de privacidad pueda recolectar, utilizar y compartir, información personal como tu correo electrónico, dirección, número de teléfono, datos de redes sociales y de tu actividad en la red, entre otra información que podrá compartir con socios comerciales o servicios de terceros.

Así que ya conoces la dinámica de NGL Anonymus Q&A, las ventajas y desventajas de subirte al trend que los usuarios están usando en Instagram.

MGL

También te puede interesar: Telegram Premium ya está en México, te decimos cuánto cuesta