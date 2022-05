Stranger Things en los stickers de WhatsApp te decimos el paso a paso para descargarlos

La serie de Stranger Things tuvo buena respuesta ante los usuarios de Netflix, y ahora con el estreno de su cuarta temporada ha causado más revuelo tanto que se abrió una experiencia interactiva en la Ciudad de México; sin embargo, ahora WhatsApp aprovecha la popularidad de esta serie, que la aplicación de mensajería instantánea estrenó un paquete de stickers de los personajes.

Además, en esta ocasión llegaron stickers animados (similares a los GIF, pero no idénticos) con personajes como Once, Will, Steven o Mike, así que si eres fanatico de Stranger Things. Te diremos el paso a paso para obtener estos stickers y compartirlos con tus amigos durante las conversaciones.

¿Cómo descargar los stickers de Stranger Things?

La aplicación de mensajería instantánea lanzó un paquete de 11 stickers, en alusión al nombre de su personaje principal interpretado por Millie Bobby Brown, y pesa exactamente 2.2 MB de memoria. De esta forma, ahora podrás expresarte en WhatsApp con los personajes de Stranger Things.

Aunque la mayoría de los packs de stickers hay que bajarlos de las tiendas como Play Store o App Store, cuando son oficiales de WhatsApp tenemos la descarga en la propia aplicación, sigues estos paso a paso para obtenerlos

Pulsa el ícono de la cara sonriente que se encuentra del lado izquierdo de la caja de texto de WhatsApp o de igual manera el ícono puede estar en el teclado de Android o iPhone .

que se encuentra del lado izquierdo de la de o de igual manera el puede estar en el . Una vez seleccionando los emojis se encontrará una especie de ícono de pegatina o también se puede encontrar directo en la caja de texto , en esa pegatina se encuentran todos los sticker que tenemos guardado.

se encontrará una especie de o también se puede encontrar directo en la , en esa pegatina se encuentran todos los que tenemos guardado. Cuando ya ubiquemos el apartado de los stickers daremos click al símbolo de “+” y nos abrirá la lista de todos los paquetes de stickers que WhatsApp tiene para descargar y tal vez el paquete de Stranger Things saldrá en primer lugar.

daremos click al símbolo de y nos abrirá la lista de todos los que tiene para y tal vez el saldrá en primer lugar. Después de seleccionar el paquete de stickers de Stranger Things le darás click a la flecha para que comience la descarga de los 11 stickers que WhatsApp preparó para los fanáticos.

En general, los stickers de Stranger Things de WhatsApp incluirán animación, y sin duda agradará a los fans de la serie, y estarás listo para expresar tus emociones en el momento indicado de la conversación.