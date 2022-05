Las Islas de Las Bahamas un lugar que ofrece experiencias únicas para todos

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron las ciudades en la que la delegación de Las Islas Bahamas estuvo promocionando sus atractivos turísticos durante cuatro días.

El grupo fue integrado por directivos del Ministerio de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Bahamas y representantes de las principales empresas del sector turístico de las islas.

Durante su visita, se reunieron con funcionarios de agencias de viajes, operadoras de turismo y medios de comunicación con el fin de promover las espectacularidad del destino, así como las experiencias que ofrecen los 16 destinos principales, 700 islas y 2 mil cayos, con la intención de aumentar las llegadas de turistas mexicanos a Las Bahamas.

Las Islas de Las Bahamas ofrecen experiencias únicas para todos, desde viajes familiares con parques acuáticos, lunas de miel y experiencias románticas, pesca, golf, reuniones corporativas y viajes de incentivo en resorts de clase mundial y exclusivos hoteles boutique a los que se puede llegar en vuelos regulares, yate o en avión privado.

Disfruta de la belleza de Las Bahamas

Los representantes estuvieron encabezados por el senador Randy Rolle, global relations advisor and senior advisor in the Office of The Deputy Prime Minister; la señora Bridgette King, executive director – Global Sales and Marketing; Raquel Carey, senior manager Latin America; Vandia Sands, coordinator- Domestic Communications; Franz Taylor, senior executive - Administrative Operations, y Steven Johnson, gerente regional en Grand Bahama Island.

Quienes también acudieron a los encuentros de negocios fueron representantes de los principales hoteles y resorts de las islas, como Atlantis Paradise Island Bahamas, RIU Palace Paradise Island, Sandals Resorts, Viva Wyndham Fortuna Beach; las aerolíneas Copa Airlines y American Airlines y líneas de cruceros como Margaritaville at Sea Paradise Cruise.

Promueven a Las Bahamas | FOTO: Especial

Queremos mostrar las experiencias maravillosas e incomparables que esperan a los turistas mexicanos y al mismo tiempo, promover por qué sigue siendo mejor en Las Bahamas”, afirmó el senador Rolle

Los viajeros mexicanos siempre figuran entre los tres principales países de América Latina con la mayor cantidad de visitantes a Las Bahamas. Durante la pandemia, vimos aumentar sus llegadas y estancias, y nos alienta esta tendencia y lo que hemos presenciado en los últimos años. No tenemos ninguna duda de que la cantidad de turistas mexicanos aumentará considerablemente”, aseguró.

Promueven Las Bahamas | FOTOS: Especial

La accesibilidad al destino ha sido clave para la llegada de mexicanos a las islas, ya que se pueden tomar vuelos desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Para obtener más información sobre cómo viajar a Las Bahamas puede visitar bahamas.com/travelupdates.

¿Qué hacer en las islas?

Buceo y esnórquel : Las Bahamas ofrecen algunos de los mejores sitios de buceo del mundo, incluida la tercera barrera de coral más grande del mundo frente a la isla de Andros . Desde arrecifes de coral y jardines hasta naufragios y tal vez incluso tesoros hundidos.

: ofrecen algunos de los mejores sitios de buceo del mundo, incluida la tercera barrera de coral más grande del mundo frente a la . Desde arrecifes de coral y jardines hasta naufragios y tal vez incluso tesoros hundidos. Pesca : Ya sea un principiante que lanza una línea desde un muelle o un experto ansioso por batir uno de los más de 50 récords mundiales establecidos aquí, las aguas de Las Bahamas están llenas de peces.

: Ya sea un principiante que lanza una línea desde un muelle o un experto ansioso por batir uno de los más de establecidos aquí, las aguas de están llenas de peces. Navegación: El agua cristalina y el clima perfecto durante todo el año hacen de Las Bahamas uno de los destinos más populares del mundo y para que los marineros disfruten de una experiencia de primera clase.

Romance: Con cayos aislados y playas serenas, Las Bahamas es un destino ideal para unas vacaciones románticas, ya sea para boda, pedida de mano, luna de miel o viaje para dos.

Las Bahamas es el lugar indicado para la luna de miel | FOTO: Especial

¿Cuándo ir a Las Bahamas?

El clima en Las Bahamas es agradable durante todo el año, con temperaturas que oscilan entre 26 a 32 grados centígrados durante el verano y un promedio de 21 grados centígrados en el invierno.

Este clima siempre templado significa que Las Bahamas realmente no tiene una temporada baja, aunque algunos períodos están más ocupados que otros. Marzo es históricamente el mes más ocupado debido a los viajes de vacaciones de primavera; sin embargo, la mayoría de los visitantes llegan a Las Bahamas entre marzo y agosto.

La temporada de huracanes en Las Bahamas se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. En caso de huracán, una o más islas pueden verse afectadas; sin embargo, la mayoría de las 16 islas de Las Bahamas permanecerán disponibles para los viajeros.

Para tomar en cuenta