Cifra de adultos mayores aumentará a 20 millones para el 2030

En México, la cifra de adultos mayores de 60 años, cambia constantemente, pero actualmente, viven en el país aproximadamente cuatro millones de adultos de la tercera edad.

De acuerdon con información al portal de noticias Noticieros Televisa, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que para el 2030, la cifra aumente a 20 millones.

Francisca Domínguez, conocida como Pachita, es una mujer independiente de 84 años, se encuentra en buen estado de salud y va 2 veces por semana al Hospital General de México.

Se mantiene activa todos los días y eso le ha permitido a que su proceso degenerativo y su deterioro funcional suceda de manera prolongada.

Yo vengo aquí a distraerme y a la vez a estar aprendiendo cositas. Me gusta mucho bordar, tejer, eso es lo que hago. Me cuido mucho, siento esto y luego, luego vengo con la doctora, ya me mandan a donde me toque ir y ya, me atiendo, me curo, me procuro”, cuenta.