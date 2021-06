¿Cómo evitar el autosabotaje?

México. En el mundo existen cientos de personas talentosas, creativas y con un gran potencial por desarrollar, sin embargo, puede quedar solo en sueños porque su propia mente entra en un estado de autosabotaje, que en pocas palabras es una actitud que busca evitar que se cumplan las metas y sueños.

“Las principales causas por las que las personas se autosabotean, es porque primero, se concentran más en los problemas que en las soluciones, se ponen muchas barreras, no saben controlar mucho su mente, falta motivación para cumplir, las metas, pueden sentirse presionados, todo el tiempo tratan de satisfacer a las personas, menos a ellos mismos”, expresó la psicóloga Liliana González.

Una de las principales características es no terminar las cosas, dejarlas a medias, o dedicar mucho esfuerzo y tiempo a una meta determinada, y justo a poco tiempo de acabar, terminan abandonado ese objetivo, esta situación no sólo aplica en tareas o proyectos, sino también en una carrera profesional.

También procrastinar o dejar las cosas para último es otro factor de autosabotaje, se siente miedo a un resultado final, tal vez el evitar dejarlo a último momento sea porque la persona no tenga tanto gusto en una actividad pero quizá se deba a que tratan de escudarse por una ineptitud.

El perfeccionismo que en ocasiones se persigue es otra característica del autosabotaje. Buscan que sus resultados sean excelentes, al no lograr éxito con ello, deciden abandonarlo, poniendo como excusa o pretexto el no saber hacer las cosas, el miedo a no estar a la altura influye en este comportamiento.

“Algunas personas también tienen metas impuestas por sus padres o por la sociedad esta situación, no los llena o los satisface. Sin embargo se sienten obligados a cumplir en casa o en el trabajo o en lo social, aunque en el fondo estos no sean sus deseos, al final sólo obtienen un resultado a medias o mediocre”, dijo.

Poner excusas es otra de las razones más comunes para el autosabotaje son mensajes mentales como “no tengo dinero”, “soy muy viejo o joven para ello”, cuando se sabe que no existe un límite de edad para alcanzar éxitos, ya lo decía el cineasta y director Guillermo del Toro: "Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía ‘ya me pasó la vida y no hice nada’. Pero estoy aquí para decirles que no: tienen un chingo de tiempo. El otro valor que tienen es la rabia de hacer cosas: ¡háganlas! Son dos recursos vitales para tener".