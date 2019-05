¿Cuántos cafés hay que tomar al día para no perjudicar la salud?

Reino Unido.- Para evitar enfermedades cardiovasculares, lo mejor es tomar una o dos tazas de café al día.

Una investigación publicada en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, reveló que las personas que no toman café, quienes recurren a la variante descafeinada y quienes toman más de seis tazas al día tienen más probabilidades de desarrollar estas enfermedades.

El café evita enfermedades cardiovasculares.

Existe la hipótesis de que, como una variante genética determinada hace que el cuerpo metabolice la cafeína cuatro veces más rápido, las personas que la tienen pueden tomar más cafeína sin efectos negativos.

De acuerdo con el portal de noticias El País, este rasgo genético no influye, mientras que el número de cafés que uno toma sí lo hace.



De un análisis de 350, 000 personas, de entre 37 y 73 años, concretamente, quienes beben descafeinado tienen un 7% más de probabilidades, una cifra que se eleva hasta el 11% entre los que no lo toman y hasta 22% entre quienes beben más de 6 cafés.

No conviertas el hábito en malo para la salud.

Tomar café es una excelente manera de activarse por las mañanas, un elixir para la concentración y una manera de proteger la salud, según algunos estudios.