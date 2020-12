Expertos responden qué pasa si te tragas un chicle

Médicos responden qué es lo que en realidad pasa cuando te tragas un chicle.

Cuando éramos niños, nuestros padres o maestros decían que el chicle se pegaba al estómago o se tardaba años en digerir.

Expertos revelan desde qué edad es conveniente masticar chicle.

CDMX.- A la gran mayoría de nosotros cuando éramos pequeños nuestros padres, abuelos o maestros nos decían que no nos tragáramos los chicles o de lo contrario podríamos sufrir afectaciones a nuestra salud.

Entre las advertencias más comunes que escuchamos en nuestra niñez era que el chicle podría pegarse a nuestro estómago o que se tardaba 7 años en digerir.

Sin embargo, médicos expertos han revelado qué es lo que en realidad sucede cuando nos tragamos un chicle.

¿Verdad o mito?

De acuerdo con un reporte publicado en el portal Kids Health, todo lo que nos dijeron en nuestra niñez es falso.

Médicos señalaron que es cierto que el estómago no puede disolver o descomponer los chicles de la misma manera que descompone otros alimentos, aunque nuestro aparato digestivo puede transportarla a través de la actividad intestinal normal.

¿Es malo tragarte la goma de mascar?

No obstante, advirtieron que tragar una gran cantidad de goma de mascar, o muchos trozos pequeños durante un período de tiempo corto, puede derivar en un bloqueo del aparato digestivo, pero si lo haces solo de vez en cuando, no es dañino.

Destacaron que los niños pequeños son quienes tienen mayor probabilidad de verse afectados ya que es posible que no entiendan que la goma de mascar debe mascarse y no tragarse; es por ello que no se debe dar a mascar un chicle a menores de 5 años, pues además suelen contener altos niveles de azúcar.



