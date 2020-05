Hábitos que hay que adquirir para lograr una alimentación inteligente

México.- El Día Mundial de la Nutrición es una iniciativa que crea conciencia para mejorar los hábitos alimenticios de la población mundial a través de problemáticas alarmantes, sobre todo en niños y jóvenes.

La nutrióloga Cecilia Villalobos, de Smart Nutrition, ha enfocado su carrera y preparación en la alimentación inteligente con base en datos científicos que permitan mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

Explica que la nutrición es un proceso que engloba aspectos psicológicos, biológicos y sociológicos que se involucran en la obtención, asimilación y metabolismos de los nutrimentos por parte del organismo, en el que se incluyen la ingestión, digestión, absorción y secreción de las sustancias alimenticias para asegurar al organismo un desarrollo óptimo.

Desde la deficiencia hasta el exceso son algunas de las problemáticas por no tener una buena nutrición; la primera, se nota en niños con peso bajo, desnutrición y talla baja, que es el principal indicador, se cree que la estatura es genetica, pero los estudios han demostrado que es el reflejo de una desnutrición de tiempo atrás”, explicó.

Te puede interesar: Estos son los alimentos que te hacen envejecer más rápido

La segunda que tiene que ver con los excesos es el resultado de lo que se come, por lo que señaló que México es el primer país a nivel mundial en obesidad infantil, cuatro de cada 10 niños presentan esta condición y de adultos tendrán problemas metabólicos y enfermedades como presión alta, diabetes marcada con insuficiencia renal, por mencionar algunas.

“No tenemos una educación en alimentación y tampoco le damos la importancia en la orientación y acompañamiento de un especialista de la nutrición”, agregó Cecilia.

Desde la experiencia de la especialista en la salud nutricional, comenta que la desinformación es la principal causa de la falta de hábitos, ya que este tipo de problemas se presentan en todos los niveles socioeconómicos y es en el primer año de vida donde se determina el tipo de alimentación que tendrán los menores.

Para los más pequeños, quienes ahora también por la contingencia se encuentran todo el día en casa, Cecilia Villalobos recomienda evitar alimentos chatarra.

Y sugiere preparar snacks saludables, hacer platillos agradables a la vista de los niños con moldes y figuras que llamen su atención, insistir con un platillo varias veces, pero nunca obligar e incluirlos en la preparación de la comida, eso los motiva a querer probar.

Para los jóvenes recomienda evitar estereotipos e información de influencers que tienen la preparación y el conocimiento profesional que se requiere, pues hay quienes tienen miles de seguidores pero dan un mensaje equivocado.

No es lo mismo buscar en Google que estudiar y actualizar en cómo van cambiando pautas de la alimentación y eso es importante porque nadie te da la información certera si no hay información académica detrás”.

No de un curso, no de un diplomado que no te dan la experiencia y práctica profesional de un experto en nutrición con su variedad de especialidades”, destacó.