Las propiedades que debe tener un yogurt de calidad

Ciudad de México.- El yogurt o yogur es un producto ácido lácteo que se encuentra fácilmente por ser el favorito de muchas familias para el desayuno, colaciones o cena; se puede consumir solo o acompañarlo con cereales y frutas. Variedades hay muchas: natural, edulcorado, con fruta y cereales, griego, bebible, light, sin azúcares, bajo en calorías; pero, ¿cuál es el mejor para consumir?

El yogurt contiene bacterias vivas fermentadas que son benéficas para la flora intestinal, como lo son los lactobacilos y estreptococos. De acuerdo con la edición de octubre de la "Revista del Consumidor" de la Profeco, las cantidades de estas bacterias deben estar presentes en los yogures en una cantidad de por lo menos 10 millones de colonias por gramo; pues éstos le otorgan sus propiedades ácido lácticas además de la consistencia, olor y sabor adecuados.

Además de las cantidades específicas de microorganismos, los yogurt también deben cumplir con un nivel mínimo de acidez, que debe ser del 0.5% y preferentemente no deben contener más de 25 gramos de azúcares libres, esto por recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Hay que diferenciar que no es lo mismo azúcares que edulcorantes; hay yogures que no adicionan azúcares, pero sí edulcorantes, que son productos sintéticos añadidos para darle el sabor dulce como lo son el acesulfame, aspartame, sucralosa y stevia.

Revisa que los yogures bajos en azúcar no contengan edulcorantes.

Otro dato importante es que todo yogurt natural no debe poseer azúcares añadidos precisamente por ser "natural", y en todo caso deberá especificarse como "yogurt natural con endulzantes".

En caso de que desees comprar yogurt con fruta, deberás identificar que realmente posean fruta natural y no solo saborizantes. La típica leyenda "sabor a fruta" y "con fruta" te ayudará con esto.

En tanto que la proteína es otra característica con la que debe cumplir un buen yogurt de calidad. La norma establece que cada yogurt debe aportar un porcentaje mínimo de proteína de leche: 3.1% en yogurt natural y yogurt natural con endulzantes, 2.10% en yogurt saborizado batido, 1.60% en yogurt saborizado bebible, 2.10% en yogurt con fruta u otros alimentos batido y 1.60% en yogurt con fruta u otros alimentos bebible. Las grasas contenidas también deben provenir de la leche.

Claro que hay marcas que sobrepasan los niveles de azúcar recomendados o tienen deficiencias en sus propiedades, por eso es importante revisar el contenido nutricional de cada marca de yogurt. Ahora con los nuevos etiquetados en los productos es más fácil identificar si sobrepasan los valores calóricos o de azúcares, lo que podría ayudarte a tomar una mejor decisión al momento de elegir el yogurt ideal para ti.

Y no menos importante, no compres ni almacenes un yogurt que no esté en refrigeración constante, pues el frío ayuda a mantener las bacterias vivas; revisa la fecha de caducidad y no adquieras empaques dañados o inflados.

HLL