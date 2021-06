Mario Iván Martínez lanza obras inspiradas en Van Gogh

México. Mario Iván Martínez presentó en línea la obra teatral "Van Gogh, un girasol contra el mundo", en esta puesta en escena, el artista escribe y actúa.

Esta versión unipersonal está bajo la dirección de Luly Rede. El actor se preparó mucho para el papel con lecturas sobre el artista Van Gogh, y la relación que se dio entre los hermanos, Vicent y Teo durante más de 15 años.

Mario Iván hizo un estudio alrededor de todo lo que rodeaba la vida del pintor Vincent Van Gogh, Mario Ivan platica que también analizó a la cuñada del pintor.

Su primer trabajo artístico relacionado con el pintor fue realizar una obra de teatro, se dio a la tarea de escribir la puesta en escena, para ello realizó un trabajo de creación de personaje a través de una exhaustiva investigación por Europa.

A su regreso a México, el actor participó en la creación de la obra, misma que fue montada en el Teatro Helénico y Libanes bajo la dirección de Luly Rede, con Comadurán y Fernando Memije como compañeros de escena.

Ante el cierre de teatros y escenarios a causa de la pandemia por COVID-19, las labores se suspendieron, Mario Iván aprovechó el confinamiento de pandemia para escribir una biografía de Vincent Van Gogh, que le fue solicitada por la editorial penguin random house, y reservar books para publicar la obra de teatro.

Otro evento favorable en el lanzamiento del libro, es la conmemoración del 50 aniversario de las librerías Ghandi, Mario Iván acompañará este festejo, con una obra de teatro en línea por las medidas de prevención de pandemia.

Será el próximo 19 de junio a las 19:00 horas cuando se estará transmitiendo la versión para teatro en línea, de Vincent girasoles contra el mundo. A pesar que ya había realizado anteriormente varias adaptaciones de textos clásicos, para niños y jóvenes, que me cuentas Don Quijote, sueño de una noche de verano, una adaptación los reyes de las hadas, cuentos de Oscar Wilde, tiene 23 audiolibros para niños y comenta que aún la escritura es un terreno incógnita para él.

"No había incursionado en un trabajo literario de tal envergadura, y paradójicamente el encierro me permitió completarlo, cuando penguin me pidió la biografía y me puso sobre la mesa que la dramaturgia sólo se iba a publicar si se veía acompañada de estos textos: biografía y texto para niños, pensé a ver cuándo tengo el tiempo porque antes de la pandemia viajaba yo mucho con mis espectáculos, y no sabía cuando tendría ese tiempo, todo quedó en pausa y me puse a escribir y nació este trabajo y otros más", expresó el actor.