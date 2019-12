¡Ni aguinaldo ni quincena! Se cae el servicio de Santander

México.- Santander informó que su equipo técnico trabaja para restablecer el servicio, debido a que los usuarios registran fallas para realizar operaciones a través de sus aplicaciones.

¡Ni app, ni en sucursales!", "No sirven tus apps! Help!", "Cada vez fallan más seguido sus apps y mientras no se puede acceder para pagos o transferencias", son algunas de las quejas de los usuarios.