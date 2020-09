WhatsApp cerrará las cuentas de quienes usen estas aplicaciones en el celular

Ciudad de México.- Si tienes alguna de las siguientes aplicaciones es probable que se elimine tu cuenta de WhatsApp.

Para los usuarios que usan la aplicación de mensajería WhatsApp y otras apps para, deben tener cuidado.

La web oficial de WhatsApp informó en el apartado “cuentas suspendidas temporalmente”, que ciertas apps que sirven para personalizar, son versiones alternativas no oficiales, por lo que se tomó la decisión de bloquearlas.

De las aplicaciones que se resaltan en el apartado se encuentra WhatsApp Plus, una herramienta que surgió con el objetivo de hacer de WhatsApp tenga un sentido original para cada usuario.

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explican en dicho apartado.