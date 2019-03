WhatsApp contará con navegador interno

Ciudad de México.- Después de la caída que sufrió WhatsApp, regresó con novedades con las que los usuarios están encantados y es que al parecer, los desarrolladores están trabajando en un navegador interno de la aplicación.

Se podrán abrir vínculos dentro de la misma aplicación.

De acuerdo con información al portal de noticias UNOCERO, con este nuevo navegador interno de WhatsApp, se podrán abrir los vínculos dentro de la misma palicación sin necesidad de tener que salirse de la aplicación y pasar al navegador.

A través de la web WhatsApp Beta for Android se informó acerca de esta nueva versión 2.19.74, pero incluso, cuando aún tengas instalada esta actualización, puede que no funcione el navegador interno de WhatsApp debido a que aún se está desarrollando y todavía no hay fecha para que se integre para los usuarios generales.

Sólo se podrá con la versión 2.19.74

La función de las pruebas beta de las aplicaciones es para asegurarse de que funcionan y corregir las fallas antes de lanzarla oficialmente al mercado.