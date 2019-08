WhatsApp podría ser desplazada por aplicación que tiene casi todo

WeChat es una app que no se utiliza del todo en México, pero en algunos otros países como China en donde WhatsApp no se encuentra disponible es una herramienta muy útil no sólo para comunicarse si no para realizar muchas otras tareas, es por ello que dicha aplicación podría desplazar a la del teléfono verde y blanco para siempre.

WeChat, una app que además de permitir el envío y recepción de mensajes entre contactos, también cuenta con funciones similares a las de plataformas como Google Maps e Instagram.

Originalmente lanzada en el año de 2011 y en un año logró tener 100 millones usuarios, tan sólo en el continente asiático.

Éxito rotundo en Asia

Un tremendo éxito fue el que tuvo desde el 2013 cuando el gobierno de China incorporó a la aplicación una función para que las personas puedan realizar pagos por medio de WeChat Payment, con lo que su número de usuarios creció a 400 millones.

WeChat

Múltiples funciones

Además de los pagos electrónicos, WeChat también permite subir 'Momentos' que son stories similares a las de Instagram.

Es posible agendar citas o solicitar diversos servicios, contando con secciones donde se pueden verificar noticias, clima, mapas e incluso pueden hacerse llamadas y videollamadas.

También al igual que WhatsApp, WeChat cuenta con su versión Web, que puede usarse desde una computadora al escanear un código QR.