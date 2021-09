Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina. Es un día en el que los mexicanos podemos disfrutar de antojitos, bebidas, música regional y el tradicional Grito de Independencia. Pero no todos los seres vivos la pasan tan bien estos días; nuestras mascotas, en especial los perros y algunos gatos, pueden sufrir estrés por la pirotecnia que se lanza la noche del 15 y el 16 de septiembre para celebrar la Independencia de México.

En 2020 se sometió a revisión una iniciativa de ley que pretendía prohibir la pirotecnia toda vez que genera afectaciones, no solo en mascotas, sino en personas con espectro autista; sin embargo no se ha llegado a una resolución pues la contraparte señala que esta medida perjudicaría al gremio de productores de pirotecnia.

Como aún falta mucho para lograr acuerdos en esta materia, lo único que nos queda es prepararnos para los acontecimientos. En ese sentido, el doctor Ulises Marín, médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad De La Salle Bajío, con formación en educación y adiestramiento canino nos da una serie de recomendaciones para llevar a cabo antes, durante y después del evento y que ayudarán a nuestros perros a padecer menos en estas fiestas patrias.

El médico veterinario dio a conocer que los perros tienen “una apertura mayor de las frecuencias que pueden escuchar”, por tanto son más susceptibles a los sonidos fuertes; no obstante, esto no significa que no puedan tolerarlos.

Explicó que los perros reaccionan a estos estímulos porque no comprenden de dónde provienen estos ruidos tan fuertes y eso les genera ansiedad, incluso les puede causar estrés a tal nivel de que llegan a lastimarse solos.

Asimismo, informó que la causa de que un perro sea más sensible o más reactivo a estos sonidos tiene que ver con un factor genético; sin embargo, es algo que se puede trabajar para que nuestros canes no lo sufran tanto. Aquí las medidas que puedes tomar.

¿Qué hacer antes del evento?

La clave está en la anticipación

Desensibilización sistemática: Esta técnica consiste en hacer que tu perro se vaya habituando a los sonidos a los que es sensible, como los cohetes, truenos o cualquier otro estruendo.

En plataformas de reproducción de audio como YouTube o cualquier otro banco de sonidos, existen pistas con estos efectos. Basta con poner en el buscador “sonidos de pirotecnia para perros” y te aparecerán varias listas de reproducción.

Primero llama a tu amigo animal y comienza a jugar con él, ofrécele premios o sus juguetes favoritos; al mismo tiempo que reproduces, primero a un volumen bajo, los sonidos encontrados. Conforme tu perro se vaya acostumbrando a los sonidos y los vaya asociando con algo positivo mediante el juego y los premios podrás subir la intensidad del sonido poco a poco, durante varios días, hasta que ya lo haya aceptado por completo.

Refuerza esta conducta con los mismos premios y juguetes cuando ocurran las tormentas o los fuegos artificiales en la realidad.

“El día de los eventos, vamos a tener un perrito más acostumbrado a estos ruidos y que, a su vez, estos juguetes al estar presentes harán que se enfoque más en ellos y que los fuegos artificiales pasen a un segundo plano”.

2. Sácalo a pasear

Antes de que comiencen las detonaciones, dale a tu canino un paseo descompresor. El doctor Marín señala que el objetivo de estos paseos es “liberar parte del estrés” que acumula para que no sea un factor extra a la hora de que genere ansiedad por los fuegos artificiales.

Es importante aclarar que los paseos deben ser antes de que se presenten los estruendos ya que durante ellos, el perro podría asustarse, sentirse amenazado y salir corriendo.

¿Qué hacer para calmar a mi perro durante los fuegos artificiales?

1. Mantén la calma

“Lo principal es no angustiarnos nosotros (los dueños), porque el perro nos lee; sabe perfectamente nuestros estados de ánimo. Si nosotros estamos nerviosos, nuestros perros lo detectan. Ellos son muy corporales, se expresan con su cuerpo y reciben información de la misma manera”, apunta el doctor Ulises.

En ese sentido, cuando el perro se empiece a poner nervioso, nosotros debemos tratar de mantener la calma lo más posible para transmitir confianza al can.

2. Refuerzo positivo

Dale sus juguetes o premios con los que estuviste entrenando durante la desensibilización sistemática.

3. No lo mimes

Cuando el perro se encuentra estresado o con miedo, evita reconfortarlo acariciándolo o mimándolo porque reforzarías esas conductas. En lugar de eso, el médico recomienda:

“Tenemos que comportarnos de manera en que le digamos ‘No pasa nada’. Le podemos hablar en tono relajado para que ellos sepan que no hay ningún problema; tenemos que generarles calma”.

4. No lo dejes solo

Si tu perro está pasando por una situación de mucho estrés no lo dejes solo. De preferencia déjalo entrar al interior de la casa y acompáñalo el mayor tiempo posible. El veterinario refiere que si el can se queda solo mucho tiempo durante estos eventos podría “generarle más angustia reforzada por la angustia por separación. Lo mejor es que esté dentro de casa y en una zona lo más aislada posible del ruido exterior”.

5. Vendaje Tellington Ttouch

Si los juegos y mantener la calma no funcionan, puedes hacerle a tu perro un vendaje con la técnica Tellington Ttouch que consiste en poner una banda o venda alrededor de su pecho, cruzarla por su abdomen y anudarla sobre su lomo.

Este vendaje simulará el abrazo y la protección del amo, por lo que el cerebro del perro enviará señales de relajación y se calmará más fácilmente.

Vía Purina Latam

6. Pon música relajante

Nuevamente YouTube será tu aliado. En esta plataforma existen infinidad de listas de reproducción especiales para calmar a tu perrhijo. Solo pon en el buscador “Música relajante para perros” y reproduce alguna lista a un volumen de medio a alto para que neutralice el sonido exterior.

7. Tapones auditivos para perros

Si lo crees necesario, existen tapones auditivos especiales para perros que son seguros para ellos y no lastiman sus orejas. Los puedes adquirir en tiendas de mascotas.

8. Tranquilizantes naturales para perros

En casos extremos, el doctor Ulises Marín recomienda administrar al can productos a base de ingredientes naturales de uso veterinario que no causan adicción o reacción como la pasiflora, el adaptil (hormona apaciguante similar a la que producen las madres en el período lactante) o el CBD de cáñamo.

Es importante resaltar que el CBD y la pasiflora deben ser prescritos por un veterinario pues, aunque son seguros de usar, se requiere un cálculo de la dosis a administrar de acuerdo a las características del animal así como la saturación correcta para que funcione en su organismo.

9. Permite que encuentre su lugar seguro

Si tu perro se refugia en algún lugar no lo saques de ahí para llevarlo junto a ti, déjalo que encuentre su propio lugar seguro y proporciónale su cobija, juguetes o cojines preferidos para que se sienta más tranquilo. Lo ideal sería que asociara su casa o su transportadora como ese lugar confortable.





Atención post pirotecnia

1. Déjalo que recupere su estabilidad

Si ya han cesado los cohetes y petardos, dale unos momentos para que se asegure de que todo ha pasado; deja que tu perro recupere su estabilidad y vuelva a salir solo de su lugar seguro.

2. Juega con él

A decir del médico, los juegos son de mucha ayuda para liberar energía y el estrés generado para evitar la acumulación de cortisol perjudicial a largo plazo para el can. Asimismo, los juegos refuerzan el vínculo entre dueño y mascota.

3. Paseo recreativo

Después de un período de estrés tu perro necesitará nuevamente un paseo descompresor; este paseo tiene que ser recreativo, es decir, “dejarlo que disfrute el paseo, que huela, que siga un rastro, que camine en la dirección que él quiera siempre y cuando no vaya tirando de la correa”, puntualizó el doctor Marín. Si es posible llevarlo a algún lugar donde pueda pasear sin correa también será de mucha ayuda para relajarse.

Para finalizar, el veterinario recomendó anticiparse a los eventos, comenzar a trabajar con el perro en la desensibilización desde ahora para que en los próximos años el perro no la pase tan mal.

“Al estar preparados, vamos a ayudar al perro a afrontar mejor la situación”.

En casos muy difíciles se recomienda acudir con un profesional en adiestramiento canino o un etólogo que nos ayudará a comprender y mejorar el comportamiento de nuestros perros y los ayudará a ellos a no padecer tanto ante eventos adversos.

Tal vez te puede interesar:

¿Cuáles son los nombres de perros más comunes en México?

Éstas son las razas de perros más vendidas en México

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos