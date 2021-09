COVID en EU: ¿Quiénes recibirán la vacuna de refuerzo en EU?

Millones de estadounidenses ya pueden acceder a la vacuna contra el COVID de refuerzo de Pfizer para que incrementen su protección contra los peores efectos del coronavirus. Este es un vistazo a los detalles de esta nueva fase de la campaña de vacunación, pero ¿quiénes recibirán la vacuna de refuerzo en EU?

¿QUIÉN DEBERÍA PONERSE EL REFUERZO DE PFIZER?

— Las personas de 65 años o más y los residentes de asilos de ancianos.

— Las personas de 50 a 64 años con una larga lista de problemas de salud, como cáncer, diabetes, asma, VIH y enfermedades del corazón. Tener sobrepeso o estar obeso es una categoría que afecta aproximadamente a 70% de las personas en este grupo etario.

¿QUIEN MÁS PUEDE SOPESAR PONERSE LA VACUNA DE REFUERZO?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) señalan que las siguientes personas pueden ponerse el refuerzo, pero se abstienen de recomendarlo totalmente:

— Las personas de 18 a 49 años que recibieron las primeras dosis de Pfizer hace al menos seis meses y tienen problemas de salud pueden considerar ponerse el refuerzo dependiendo de los beneficios y riesgos que represente para ellos.

— Cualquiera de 18 a 64 años con un empleo que implique riesgos, como personal de salud. Prisioneros y personas que viven en albergues para gente sin hogar también están en este grupo.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

Los efectos colaterales graves del primer par de dosis de Pfizer son extremadamente raros, incluida la inflamación del corazón, algo que se ha detectado en algunos hombres jóvenes.

POR SI NO LO VISTE: Por COVID en EU autorizan vacuna de refuerzo Pfizer para adultos mayores

¿YA HABÍA ALGUNAS PERSONAS QUE CALIFICABAN PARA LA TERCERA DOSIS?

Sí, aquéllas con sistemas inmunitarios severamente debilitados ya eran elegibles para recibir la tercera dosis de Pfizer o Moderna.

Este grupo incluye a quienes estén tomando medicamentos inmunosupresores y padecen enfermedades que merman sus sistemas inmunológicos. Estas personas no tenían que esperar seis meses para su tercera dosis.

¿SI ME PUSIERON MODERNA, PUEDO PONERME EL REFUERZO DE PFIZER?

No todavía. Las autoridades sanitarias señalan que aún no tienen información suficiente sobre la aplicación de varias marcas de vacunas a una sola persona.

Moderna ha solicitado a las autoridades sanitarias de Estados Unidos que le den luz verde al refuerzo de su marca, que sería de la mitad de las dosis originales. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) está sopesando esa solicitud.

Después de algunos meses es bueno saber ¿quiénes recibirán la vacuna de refuerzo en EU?

¿Y SI ME PUSIERON LA DE J&J?

Las personas que recibieron la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson también deben esperar. El gobierno no recomienda mezclar marcas de vacunas. J&J no ha solicitado aún que le autoricen su dosis de refuerzo.

Sin embargo, la compañía difundió información esta semana que muestra que dos dosis de su vacuna aumentan la inmunidad más que una sola, sea que el refuerzo sea aplicado dos o seis meses después de la primera dosis.

¿DONDE PUEDO PONERME MI REFUERZO?

Los departamentos de salud, clínicas y farmacias están ofreciendo los refuerzos y a mucha gente ya se los han puesto antes de que las autoridades los autorizaran. El aspirante podría tener que mostrar su tarjeta de vacunación.

No será necesario demostrar que la persona está en un empleo de riesgo o tiene algún problema de salud; bastará con que lo diga.

¿SON GRATIS LOS REFUERZOS?

Sí. Las vacunas aplicadas con la autorización de la FDA para uso de emergencia son gratuitas y debe haber suficientes en existencia.

¿ESTOY "TOTALMENTE VACUNADO" SIN EL REFUERZO?

SÍ. La persona que haya recibido dos dosis de Pfizer o Moderna, o una de J&J, se considera totalmente vacunada todavía.

¿POR QUE CAUSARON TANTA CONTROVERSIA LOS REFUERZOS?

No ha quedado totalmente claro que sean necesarios. Los estudios muestran que las vacunas continúan ofreciendo una fuerte protección para impedir que las personas de todas las edades padezcan un caso grave de COVID.

Y muchos expertos quieren centrar la atención en que se vacune primero a los no inoculados, el grupo que corre más riesgo de enfrentar infección, hospitalización o muerte.

Por otra parte, hay una ligera caída en la eficacia de las vacunas entre los adultos mayores y la inmunidad contra una infección leve parece desaparecer meses después de las dosis iniciales.

Proteger al personal sanitario de incluso una enfermedad leve podría ayudar a algunos hospitales que enfrentan dificultades para atender a pacientes con COVID no vacunados.

¿OTROS PAÍSES ESTÁN OFRECIENDO LOS REFUERZOS?

Gran Bretaña e Israel ya están aplicando los refuerzos a pesar de las fuertes objeciones de la Organización Mundial de la Salud de que los países pobres no tienen suficientes existencias para sus dosis iniciales.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. The Associated Press es la única responsable de todo el contenido.

CAZ.

