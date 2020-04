No tienen madre, la fuerte crítica de un gobernador por visita de turistas ante COVID-19

Nayarit.- "No tienen madre", así criticó fuerte el Gobernador Antonio Echevarría a los turistas que llegaron el fin de semana a distintas playas del Estado.

Además, sin mostrar pruebas, el Mandatario estatal aseguró que llegó gente irresponsable infectada de coronavirus.

No solamente fue rumorología ni mitote, también fue información veraz y precisa, pues tú sabes, los gobiernos tienen gente metida en inteligencia y por ahí nos llegó este dato y pues yo me preocupé mucho, y pues no se vale, como lo he dicho, no tienen madre", sostuvo.