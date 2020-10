"A los 3 los extraño", Alfredo Adame quiere reconciliarse con sus hijos

Ciudad de México.- Tras revelar hace unos meses que se había distanciado de su exesposa Mary Paz Banquells y sus tres hijos Alejandro, Diego y Sebastián, Alfredo Adame quiere reconciliarse con ellos.

Mediante una entrevista para la revista TVyNovelas, el actor recordó que desheredó a sus hijos, sin embargo, espera que se contacten en algún momento con él, asegurando que los extraña.

No volvemos ni a mencionar nada y volvemos a ser una familia de tres hijos y su papá, si no lo hacen ni modo, ahí se quedó la cosa porque yo no tengo ningún cargo de conciencia, arrepentimiento, no tengo por qué agachar la cabeza de nada y yo no lo voy a hacer… A los tres los extraño, pero estoy bien convencido de mi posición, porque yo no provoqué esto", comenta en entrevista.