México.- Tal parece que Alfredo Adame quiere ser un mejor padre para Sebastián, quien hace tiempo se declaró gay y aunque el actor al principio no lo aceptó y hasta lo humilló, ahora busca enmendar su error y asistió a la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México, en señal de apoyo.

Alfredo Adame, quien recientemente fue el ganador del reality “Soy Famoso ¡Sácame de aquí!", se ha mostrado más abierto acerca de la Comunidad LGBT a la que pertenece su hijo Sebastián.

Alfredo Adame compartió su asistencia a la Marcha del Orgullo LGBT con varias fotos en su Instagram.

Y es que fue la exesposa del conductor, Mary Paz Banquells, quien declaró al programa “El minuto que cambió mi destino”, la reacción que tuvo Adame al enterarse de la homosexualidad de su hijo de 23 años.

"Él (Alfredo Adame) rechazó a mi hijo por su homosexualidad. Yo a mi hijo lo amo por el ser humano que es, no amo su preferencia sexual, amo al ser humano y mi hijo para mi es importante y yo doy la vida entera por mi hijo", fueron las palabras de Banquells en aquella ocasión.

Alfredo Adame se toma fotos en la Marcha del Orgullo LGBT

No obstante el rechazo de Alfredo Adame hacia Sebastián, el paso de los días han ayudado al exactor de Televisa a aceptar a su descendiente, por lo que cumplió su promesa de asistir a la Marcha del Orgullo LGBT este 25 de junio de 2022 en la Ciudad de México.

El artista de 64 años incluso se tomó varias fotos de su experiencia arriba de un carro alegórico, junto a miembros de la comunidad lésbico-gay.

Alfredo Adame llamó la atención en la Marcha del Orgullo LGBT y habló con varias personas.

Además, en un breve encuentro con los medios de espectáculos, Adame reconoció que tiene un hijo gay de quien se siente orgulloso.

“Tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo’”, aseguró el expresentador del programa “Hoy”, sin mencionar que en algún momento lo rechazó.

En las fotos que el famoso subió a su cuenta de Instagram, posó con otros artistas como Gaby Spanic, Sergio Mayer y La Tigresa del Oriente.

Alfredo Adame y Gaby Spanic en la Marcha del Orgullo LGBT.

Alfredo Adame con La Tigresa del Oriente en la Marcha del Orgullo LGBT.

A pesar de todo este apoyo, Adame no aparece en alguna de estas imágenes al lado de su hijo Sebastián, debido a que el joven acudió por su cuenta a la marcha, acompañado de su madre Mary Paz Banquells.

Así lo dio a conocer a través de una historia en su cuenta de Instagram, con una foto juntos y el mensaje: “Siempre bien acompañado”.

Sebastián Adame con su mamá Mary Paz Banquells en la Marcha del Orgullo LGBT.