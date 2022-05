Andrés García enciende las alarmas tras revelar que no puede caminar

Guerrero.- Andrés García vuelve a alarmar a sus seguidores, pues a tan sólo unas semanas de ser hospitalizado de emergencia, ahora el actor sufrió una fuerte caída que aparentemente lo dejó sin poder caminar.

El primer actor y productor dominicano, afincado en México, vuelve a generar preocupación al compartir detalles del accidente que tuvo, pues incluso mostró los moretones que le quedaron tras el accidente.

"Me golpeé todo el cuerpo, no solamente el moretón, no puedo caminar en este momento", reveló el histrión ante las cámaras de un programa de espectáculos.

El galán de telenovelas, de 80 años, explicó cómo sucedió la caída y cuáles son las secuelas que quedaron tras la intervención en la columna a la que tiempo atrás fue sometido.

El actor explicó cómo fue la caída y mostró los moretones que le quedaron. Foto: Especial.

Yo estaba en la sombrerera, escogiendo un sombrero para ponerme y últimamente algo, no sé si por los tornillos que me pusieron en la columna y la placa de titanio, o algo parecido, de repente me fallan las piernas y me caigo", declaró.

Andrés García recordó que luego de aquella operación ha sentido una pérdida de fuerza en sus extremidades provocando que, en varias ocasiones, pierda el equilibrio.

"Estaba recogiendo un sombrero y justo en ese momento me falló una pierna, porque por alguna razón desde la operación en la espalda, de repente me quedo sin fuerza en las piernas y me caigo, justo en un lugar muy complicado porque había una columna en la pared, había una repisa de cemento abajo, el sombrerero, los zapatos y me golpeé con todo", reveló.

Andrés García estremeció al revelar que se encuentra solo. Foto: Especial.

El actor que participó en melodramas como “El privilegio de amar” y “El cuerpo del deseo” aseguró que ya se encuentra en estricta vigilancia médica y que en las próximas horas se someterá a varios estudios con el fin de confirmar que no tenga ninguna fractura.

Sin embargo, el padre de Andrés Jr., Andrea y Leonargo García, estremeció al revelar que se encuentra solo, pues está “medio” separado de Margarita, su aún esposa.

