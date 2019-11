Aracely Arámbula deja la soltería, tiene novio y no es Luis Miguel

México.- La actriz y cantante Aracely Arámbula rompió un poco el silencio sobre su vida privada y confirmó que tiene un nuevo amor y no es Luis Miguel.

Aunque no dio muchos detalles de su nuevo romance, ‘La Chule’ como también se le conoce a la guapa actriz de 44 años, dijo que sí tiene novio.

Así lo declaró la originaria de Chihuahua ante la insistencia de los medios de comunicación de saber de su vida personal.

Súper, súper, esque ustedes no se tienen que enterar para que haya. O sea, muchas veces hay amor y no tienen porque saberlo”, respondió.

Aracely Arámbula es una de las actrices y cantantes más bellas de México. Foto: Especial.

Pero los reporteros no se conformaron con esta información y a la guapa ex pareja de Luis Miguel no le quedó de otra que aceptar que ya tiene un nuevo amor.

Sí tengo pareja”, aceptó.

Pero al querer saber más de su actual novio, Arámbula se guardó su nombre, solo dijo que no se dedicaba al medio artístico.

Él no es público, pero todo muy bien”, finalizó.

Y sobre la manutención de sus hijos por parte de Luis Miguel, Aracely Arámbula no quiso decir nada, se limitó a decir que de ese tema se encargaba ella y su gente, y que en todo caso le preguntaran a él.