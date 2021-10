México.- La investigación sobre la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de “Rust” donde Alec Baldwin disparó una pistola cargada por error, continúa su curso y ahora se reveló que la persona encargada de utilería, trabajó en la saga “El Cuervo”, donde Brandon Lee perdió la vida.

El Asistente de Dirección Dave Halls, es señalado como el responsable de haberle entregado a Alec Baldwin un arma cargada, cuando incluso gritó antes de la escena: "¡pistola fría!", frase que en la producción significa que el arma no tiene balas reales.

Podría pensarse que Dave Halls es nuevo en este trabajo, pero no, tiene ya varios años como Asistente de Dirección y las referencias que están dando sobre él no son nada buenas.

Incluso hay un dato escalofriante sobre Dave Halls, pues su nombre aparece entre los miembros de la producción de “The Crow: Salvation”, historia del año 2000 que es una secuela de “The Crow”, película de 1994 en donde el actor Brandon Lee murió tras ser baleado en una escena por accidente, a manos del actor secundario Michael Massee.

Lee también: ¿Quién es Alec Baldwin, el actor que mató por accidente a directora en filmación?

Dave Halls, quien le entregó una pistola cargada a Alec Baldwin en el rodaje de “Rust”, acumula quejas en su contra por restarle importancia al área de utilería en otras producciones en las que laboró.

Este es el caso de la serie “Into the Dark”, pues Maggie Goll, una fabricante del IATSE Local 44 de utilería y pirotécnica con licencia, recordó que durante el rodaje de esta serie de televisión en 2019, ella y otras personas estuvieron preocupadas por la falta de seguridad a cargo de Halls.

No mantuvo un entorno de trabajo seguro. Casi siempre se permitía que los sets se volvieran cada vez más claustrofóbicos, no había carriles de incendio establecidos, salidas bloqueadas … las reuniones de seguridad eran inexistentes”, dijo Maggie Goll a NBC News.

Goll agregó que en una ocasión, Halls no informó a todo el equipo que habría una pistola en el set de filmación, como indica el protocolo.

Lee también: FOTOS de Alec Baldwin devastado luego de matar por accidente a directora y herir a otro

Otro miembro de la serie “Into the Dark” corroboró lo declarado por Maggie Goll, aunque prefirió omitir su nombre.

La persona anónima dijo que hace dos años, Halls se quejó de que un arma fuera "autorizada" (inspeccionada por un profesional autorizado en el set, como un armero) para una escena en la que una actriz apuntaba el arma a su propia cabeza y apretaba el gatillo.

Maggie Goll y otro miembro del equipo, contaron a CNN otro caso en el que Dave Halls insistió en seguir rodando mientras caía una tormenta, lo que era peligroso porque las luces eléctricas tocaban el barro, los cables estaban expuestos a la lluvia.

Dave Halls tiene desde inicios de los años noventa en la industria cinematográfica y ha trabajado en películas como “Matrix Reloaded”, “Bone Tomahawk”, “Pelotas en juego” y “Bad Santa”.

Lee también: Mi corazón está roto: Alec Baldwin luego de matara a direcrtora por accidente

Durante el rodaje de “Rust”, otra persona involucrada en la tragedia en la que murió Halyna Hutchins es Hannah Gutiérrez Reed, quien era la encargada de revisar las armas, pero que no tenía la experiencia necesaria para este delicado trabajo.

Apenas unas semanas antes del rodaje, Hannah Gutiérrez Reed, de solo 24 años de edad, se unió a la producción del director Joel Souza, y de acuerdo a lo declarado, no se sentía preparada para la función para la que fue contratada.

Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien", dijo al podcast Voces del Oeste, reconociendo que lo que más miedo le daba era cargar balas de fogueo porque no sabía cómo hacerlo y le pidió ayuda a su padre, un prestigioso armero llamado Thell Reed.