México.- Bárbara de Regil es una de las influencers que mantiene mucho contacto con sus seguidores de Instagram, ya sea para recomendarles cómo entrenar su cuerpo, qué alimentos consumir, mostrar su día a día, y por supuesto, promocionar su proteína.

De vez en cuando, la actriz de “Rosarios Tijeras” también responde a las preguntas que le hacen sus fans, como la más reciente, que tiene que ver con el abdomen muy marcado que siempre luce a través de fotos e historias.

También lee: Dulce María reflexiona sobre su cuerpo postparto tras embarazo de María Paula

Aunque la entrenadora deportiva ha aclarado muchas veces este rumor, ahora también ofreció algunos tips para lograr tener sus abdominales.

También lee: Danna Paola denuncia fraude y abuso de confianza

Como este tema sobre cirugías plásticas ha sido constante en la carrera de Bárbara de Regil, cabe recordar que la influencer alguna vez reveló que sí tiene una operación, pero no en el abdomen, sino en el busto, aunque no tuvo buena experiencia porque le colocaron unos implantes usados.

Cuando yo estaba en la adolescencia me decían La Plana porque no tenía bubbies. Me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad. Cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme. Todo salió mal con mi operación”, reveló en una historia de Instagram el año pasado.