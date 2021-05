Bárbara de Regil tira la casa por la ventana por aniversario de bodas y sus fans lloran

Ciudad de México.- Bárbara de Regil no paró de presumir en sus historias de Instagram el espectacular festejo que tuvo por estar enamorada un año más de su esposo, el abogado Fernando Schoenwald.

La actriz de “Rosario Tijeras”, la serie de TV Azteca, no escatimó en detalles para celebrar con su amado cumplir siete años de estar juntos, felices y más enamorados que nunca.

Además de las historias de Instagram, Bárbara de Regil, de 33 años, compartió una publicación de hace varios años en la que se ve cuando Fernando le entrega el anillo de compromiso, con un mensaje muy amoroso.

4 años casados , 7 años juntos… y hoy sigo babeando cuando sonríes (literal) Me encanta cómo te ríes, me encanta cómo Eres. Me encanta la forma en que me haces sentir cada día.

Me encanta como me mimas por que te nace y por que sabes que ya no puedo vivir sin un MEN MEN MI NIÑA HERMOSA. Me encanta como me cuidas en todo TODO. Me encanta cómo estás tan al pendiente de mi ... Que necesito, que me falta, si estoy triste, enojada (y eso te enoja) te preocupas si no duermo y tengo que trabajar, te preocupas si no entrené y ando de malas ... así que no me cuentas lo maravilloso que entrenaste por que sabes que me da rabia.