Busca Diego Luna nominación en los premios Oscar con ‘Wander Darkly’

Estados Unidos.- El actor mexicano Diego Luna podría contender en la próxima edición de los Premios Óscar en la categoría a Mejor Actor de Reparto, ya que Lionsgate, productora de su filme más reciente, ‘Wander Darkly’, lo quiere proponer para la nominación.

De acuerdo con la revista Variety, Lionsgate le está dando un fuerte impulso al largometraje, que tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Sundance, ya que también buscará la candidatura de la actriz Sienna Miller a Mejor Actriz.

Lionsgate planea lanzar ‘Wander Darkly’ en un estreno conjunto de salas de cine y pago por evento el 11 de diciembre, y ya incluyó el proyecto en una plataforma de transmisión especial de La Academia para que los votantes la tomen en consideración.

La crítica ha alabado el trabajo tanto de Luna como de Miller por encarnar en el metraje a Matteo y a Adrienne, una pareja que se ve obligada a lidiar con traumas del pasado para avanzar en su problemática relación.

El actor mexicano, Diego Luna, actúa con la británica Sienna Miller en ‘Wander Darkly’, y ambos podrían ser nominados como Mejor Actor de Reparto y a ella como Mejor Actriz. Foto: Especial.

El filme, que cuenta con las actuaciones de Aimee Carrero, Beth Grant y Vanessa Bayer, también podría lograr nominaciones en otras categorías como Mejor Guion Original y Mejor Director para la cineasta Tara Miele.

Toque latino en los Óscar

La próxima edición de los Óscar podría llegar cargada de nominaciones a artistas latinos; por ejemplo, para la categoría en la que Luna competiría también podrían ser considerados artistas como Ariana DeBose (por “The Prom”), Colman Domingo (por “Ma Rainey's Black Bottom”), Al Madrigal (por “The Way Back”), entre otros.

No obstante el único latino en el panorama a contender en la categoría al Mejor Actor, hasta el momento, es Armando Espitia por su trabajo en “I Carry You With Me”; su compañero en el filme, Christian Vazquez, también podría conseguir una nominación a Mejor Actor de Reparto.

MDHT