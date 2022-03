De Celaya para el mundo: Disney Plus muestra ‘truenos’ de San Juan en docuserie

Celaya, Guanajuato.- La plataforma de Disney Plus tiene una serie documental estrenada en el 2021 llamada “Welcome to Earth”, o “Bienvenidos a la Tierra” en Latinoamérica, protagonizada por Will Smith y producida y dirigida por el reconocido director Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, El Cisne Negro, Mother, El Luchador, Pi el orden del caos, etc), donde la tradición de los “truenos” de San Juan de la Vega, en Celaya, llamó la atención.

En el primer capítulo de la docuserie de Disney Plus, donde hablan del sonido, durante tres minutos se habla y se pueden ver imágenes del polémico festejo de San Juan de la Vega: los “truenos”, contando sobre estas explosiones que los habitantes hacen en honor de su Santo Patrono durante el Martes de Carnaval.

LEE TAMBIÉN: Retumba San Juan de la Vega con tradicionales ‘truenos’ de Martes de Carnaval

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El capítulo se llama “El rugido silencioso” y comienza con el reconocido actor y rapero Will Smith comentando que decidió reunir a exploradores modernos y ellos lo llevarán más lejos que los confines del mundo.

Lo primero que hace es ir a un volcán, luego nadan con ballenas y del minuto 18 al casi final del 21 habla sobre los “truenos” de San Juan de la Vega.

LEE TAMBIÉN: Celaya: Atienden a 52 heridos durante ‘truenos’ en Carnaval de San Juan de la Vega

En la escena se puede ver a dos hombres preparando la pólvora artesanal, la “calan” y después de despedirse de su familia, mientras le dan la bendición, salen y se unen al recorrido, al festejo de San Juan de la Vega, en Celaya.

“Cada febrero, la gente de San Juan de la Vega participa de uno de los festivales más extraños del mundo”, dice el actor, mientras en las escenas se puede ver a los celayenses haciendo estallar los “truenos”, marros con paquetes de pólvora artesanal atados a un extremo.

“Puede parecer alocadamente peligroso… y lo es”, comenta Will Smith, para después seguir narrando “cómo estas violentas explosiones demuestran algo crucial sobre el sonido: que no solo viaja por el aire y que incluso estas fuerzas pueden reventar el tímpano, por que el sonido es movimiento”.

Con tomas de dron y en cámara lenta se puede ver cómo las ondas expansivas aumentan conforme los “truenos” suenan en San Juan de la Vega.

No se sabe si el director Darren o Will estuvieron de manera presencial en alguno de los festejos, que podría ser el de 2020, que fue la penúltima vez que se hizo el festival; ya que durante el 2021 no hubo por la contingencia provocada por el COVID.

LEE TAMBIÉN: Celaya: Familia preparaba ‘truenos’, explota pólvora y sufren graves quemaduras

No es la primera vez que ‘truenos’ de San Juan llaman la atención del mundo

No es la primera vez que esta festividad está bajo los ojos del mundo. Durante cada año se han visto a televisoras y personas extranjeras documentar año con año esta arriesgada tradición.

Algunos ejemplos son la BBC de Londres o la revista VICE.

MCMH